Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:54

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,16 azalarak 1 milyar 523 milyon 830 bin 832 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00-13.00'te 1424 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 381 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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