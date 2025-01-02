Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 10 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,16 azalarak 1 milyar 523 milyon 830 bin 832 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00-13.00'te 1424 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 381 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 58 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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