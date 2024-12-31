Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 31 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,2 azalarak 1 milyar 282 milyon 976 bin 534 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 396 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 412 lira 63 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1885 lira olarak belirlendi.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
En Çok Okunan Haberler
-
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- ATM'lerde yeni dönem yarın başlıyor
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
- Esra Dermancıoğlu, Türkiye'yi terk etti