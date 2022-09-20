Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? (20 Eylül 2022)

20 Eylül 2022 Salı, 14:11

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 700 lira 1 kuruş, en düşük 02.00'de 3 bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 921 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 961 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 790 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.