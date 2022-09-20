Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (20 Eylül 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 557 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 275 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 10:06
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (20 Eylül 2022)
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Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 474 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 885 bin 983 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 474 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,9 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 521 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 11 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


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