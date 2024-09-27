Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,9 azalarak 1 milyar 564 milyon 746 bin 704 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 477 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 472 lira 54 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1208 lira 14 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #EPİAŞ #elektrik #spot elektrik
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