Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 6,02 azalarak 1 milyar 458 milyon 874 bin 573 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00’de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1425 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 408 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 427 lira 97 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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