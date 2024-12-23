Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 23 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,92 azalarak 1 milyar 567 milyon 304 bin 963 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1424 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 400 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 470 lira 31 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira olarak belirlendi.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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