Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 19 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,9 azalarak 1 milyar 563 milyon 362 bin 793 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 17.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 13.00'te 1424 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 448 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 471 lira 82 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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