Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 18 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:20

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:20

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 1 milyar 697 milyon 525 bin 770 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 613 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 638 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1950 lira olarak belirlendi.