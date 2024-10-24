Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 863 lira 63 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,85 azalarak 1 milyar 414 milyon 904 bin 197 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 863 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 336 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 359 lira 63 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 550 lira olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı!
- Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı!
- Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
- Kimlikleri belli oldu
- Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
- 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'
- Eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken şehit olmuş