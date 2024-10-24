Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ekim 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:29

Güncelleme: 24.10.2024 - 14:29

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,85 azalarak 1 milyar 414 milyon 904 bin 197 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 863 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 336 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 359 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 550 lira olarak belirlendi.