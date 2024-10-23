Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 550 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,61 artarak 1 milyar 427 milyon 106 bin 376 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 990 lira, en düşük saat 12.00'de 550 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 328 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 339 lira 17 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1417 lira 15 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ
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