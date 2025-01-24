Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma spot elektrik fiyatları...

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:48

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:48

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,2 azalışla 1 milyar 736 milyon 361 bin 46 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük saat 23.00'te 2 bin 144 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 679 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 699 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1974 lira 99 kuruştan işlem gördü.