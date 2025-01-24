Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma spot elektrik fiyatları...

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 144 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma spot elektrik fiyatları...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:48

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,2 azalışla 1 milyar 736 milyon 361 bin 46 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük saat 23.00'te 2 bin 144 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 679 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 699 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1974 lira 99 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

İlgili Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları
Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları...

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları...
Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları...

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler