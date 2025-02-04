Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı spot elektrik fiyatları...
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,7 artarak 1 milyar 774 milyon 507 bin 492 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük saat 02.00'de 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 459 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 483 lira 30 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 1799 lira 98 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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