Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 4 Şubat 2025 Salı spot elektrik fiyatları...

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:52

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:52

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,7 artarak 1 milyar 774 milyon 507 bin 492 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük saat 02.00'de 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 459 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 483 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 1799 lira 98 kuruştan işlem gördü.