Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları...
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 990 lira 1 kuruş, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 artarak 1 milyar 858 milyon 120 bin 88 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 990 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 591 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 624 lira 13 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Deprem anmasında gerginlik
- AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Kızı ateş püskürdü
- Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim
- Sadece 8 bölüm dayanabildi... Ekranlara veda ediyor!