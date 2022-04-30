Spot piyasada elektrik hacmi bugün de azaldı
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,8 azalarak 118 milyon 665 bin 272 lira oldu. Dünkü verilere göre dünkü işlem hacmi de bir önceki güne oranla yüzde 50,5 azalmıştı.
Spot piyasada işlem hacmi azalırken bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 800 lira, en düşük 1 lira 76 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 800 lira, en düşük saat 07.00'de 1 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 265 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 261 lira 3 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 180 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.
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