Spot piyasada elektrik hacmi bugün de azaldı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 16:32

Spot piyasada işlem hacmi azalırken bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 800 lira, en düşük 1 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 800 lira, en düşük saat 07.00'de 1 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 265 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 261 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 180 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.