BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün bu ilçeler karanlığa gömülecek! İşte 7 Kasım Salı günü elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...

AVCILAR

NO: 35133442

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCIBÜK, F23, KARA İBRAHİM, KOZA, MİKAİL, POYRAZ, SADIK, ULUDAĞ, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 07/11/2023 09:00:00 - 07/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135183

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 07/11/2023 09:00:00 - 07/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133443

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BALCIBÜK, EMEK, EMİN, HASAN ÖNEL, KARAGÖZ, POYRAZ, SEYİR, TOKER, TURAN, YONGACI, ÇETE, ÇOLAK sk bölgelerinde 07/11/2023 09:00:00 - 07/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133723

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AYKUTLU, DEVRİM, FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk bölgelerinde 07/11/2023 09:00:00 - 07/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35133764

İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 07/11/2023 09:00:00 - 07/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135185

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, HİLAL, KAMP, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ZAKKUM, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 07/11/2023 13:00:00 - 07/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.