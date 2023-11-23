Sputnik Türkiye’de gazetecilerin mücadelesi devam ediyor!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:16

Güncelleme: 23.11.2023 - 17:16

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda (TGS) örgütlendiği için işten çıkarılan 24 gazeteci; işe iade, sendikal haklarının tanınması ve toplu iş sözleşmesi talebiyle 100 gündür grev yapıyor.

Sputnik Türkiye ofisinin bulunduğu Süzer Plaza önünde yarın saat 12.30'da kitlesel bir basın açıklaması yapılacak. Akşam saatlerinde ise sosyal medyada bir etiket çalışması yürütülecek.

SPUTNİK’TE NELER OLDU?

Sputnik Türkiye'de, 2022 yılının ağustos ayında başlayan sendikal örgütlenme sürecinde, 2023'ün ilk günlerinde yeter çoğunluk sağlandı. Sputnik emekçileri, TGS öncülüğünde Çalışma Bakanlığına yetki başvurusunda bulundu. İşveren, yasal süreçte yetkiye itiraz etmeyince toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başladı. Süreç içinde aylara yayılan 9 görüşme yapıldı.

Bazı maddelerde anlaşma sağlandı, bu maddeler tutanak altına alındı. Ancak iş ücret konusuna gelince işveren tarafı müzakere masasını devirdi. İşveren tarafı anlaşma sağlamayı reddetti, greve katılanlar üzerinde baskı kurulduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Sputnik emekçileri, 24 Temmuz'da grev kararı aldı. Basın açıklamasına katılan gazeteciler, 7 Ağustos'ta Anayasa hiçe sayılarak işten çıkarıldı. Bunun üzerine Sputnik'teki TGS üyeleri 17 Ağustos'ta grev başlattı.

Greve rağmen, Sputnik yönetimi, 11 Eylül'de radyo yayınlarını yeniden başlattı. Grevin devam ettiği iş yerine işe alım yasak olmasına rağmen çok sayıda kişi işe alındı.

Sürecin başından bu yana diyalog kanallarının açılmamasına tepki gösteren grevciler, bakanlığın ve yetkili kurumların yasal süreci hızlandırmasını istiyor.