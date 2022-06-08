Standard and Poors: 'Türkiye’nin ek sermaye kontrolü getirmesine yönelik risk artıyor'
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), düzenlediği webinarda Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair riskin arttığına dikkat çekildi.
Türk Lirası yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kaybederken ülkenin geçtiğimiz senenin sonunda görülen döviz krizine doğru ilerlediğine yönelik kaygılar artıyor.
S&P’nin önemli analistlerinden Maxim Rybnikov internet üzerinden gerçekleştirilen sunumda S&P’nin Nisan ayında Türkiye’nin yerel para cinsinden notunu düşürmesinin ek sermaye kontrolleri getirileceği endişesini yansıttığını söyledi.
Başka bir S&P analisti ise TL’deki değer kaybının Türkiye’nin bankacılık sektörünün aktif kalitesinde sorunların oluşmasına neden olacağını ve turizmde yaşanan toparlanmanın Türkiye ekonomisi için pozitif bir sürpriz olduğunu ifade etti.
Sunumda Türkiye’nin bir zorlanma durumunda IMF’ye gitmek yerine sermaye kontrolü getirmesinin daha muhtemel olduğu belirtildi.
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