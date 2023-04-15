İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor

Yayınlanma: 15.04.2023 - 15:32

Güncelleme: 15.04.2023 - 15:34

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından İstanbul Finans Merkezi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle 17 Nisan Pazartesi günü açılacağını paylaştı.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, 17 Nisan Pazartesi günü törenle hizmete açılacak.

İstanbul Finans Merkezi’nin 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlaması bekleniyor.

YURTDIŞINDAN DA TALEP BEKLENİYOR

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurtiçinden ve yurtdışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor.

Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, 325 oda sayısı ve 80’e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.