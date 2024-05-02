Starbucks Türkiye ürünlerine ikinci zam: İşte yeni fiyat listesi...

Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ürünlerine bu yıl ikinci kez zam yaptı. Yeni fiyatlara göre küçük boy (Tall) sade filtre kahve 60 liradan 70 liraya yükseldi. İşte yeni fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:20
Starbucks Türkiye ürünlerine ikinci zam: İşte yeni fiyat listesi...
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde azaldı.

Buna göre, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri şirketin bu dönemde 9,1 milyar dolar gelir sağlaması yönündeydi.

2024'te 45 TL'den 70 TL'ye yükseldi

Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.

Gazete Oksijen'in haberine göre, bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 lira yaptı.

Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 lira oldu. 

İşte Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi: 


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