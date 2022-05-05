Starbucks'tan 'NFT' hamlesi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 14:54

Blok zincir teknolojisi tüm dünyada devam ederken, son olarak Starbucks’tan da önemli bir haber geldi. Starbucks CEO’su Howard Schultz ve Başkan Yardımcısı Brady Brewer, yatırımcılarla buluştukları son toplantıda şirketin “Web3 alanında geliştiğini gördükleri mülkiyet ve topluluk temelli üyelik modelleri gibi yeni kavramlar” ekleyeceğini açıklayarak NFT’lere sinyal verdi.

WebTekno'nun haberine göre; Brewer, toplantıda bu açıklamanın ardından ne demek istediklerini de tam olarak netleştirdi. Brewer, "Starbucks’tan yeni bir dijital koleksiyon satın aldığınızı hayal edin; bu ürün aynı zamanda küresel bir Starbucks topluluğuna erişim geçişiniz olarak da hizmet edecek" açıklamasını yaptı.

"NFT KOLEKSİYONU OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"

Bunun ardından şirket, doğrudan NFT’lerle ilgili bir açıklama paylaştı:

"Sahipliği topluluk üyeliğini başlatan ve özel deneyimlere ve avantajlara erişime izin veren bir dizi markalı NFT koleksiyonu oluşturmayı planlıyoruz. Bu koleksiyon temaları, Starbucks’ın hem eski hem de yeni yaratılmış sanatsal ifadelerinden ve diğer yenilikçi ve benzer düşünceye sahip markalarla birinci sınıf iş birliklerinden doğacak."

Starbucks’ın NFT açıklaması, aslında bundan önce de gündeme gelmişti. NFT’ler hakkındaki ilk açıklama, nisan ayının başında CEO Schultz’un paylaştığı açıklamada yer almıştı. Schultz, burada herhangi bir detay vermeden NFT’ler üzerinde planlar yaptıklarını paylaşmıştı.

Şirket, şu anlık NFT’lerin hangi blok zinciri kullanacağı ve NFT’ler ile sahiplerine nasıl avantajlar sağlanacağı gibi soruları cevaplamadı.

NFT NEDİR?

Son dönemde fazlaca popüler hale gelen NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir.

NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür.

NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.

NFT NASIL YAPILIR?

Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT’ler, bir veri kümesinin benzersiz olduğunu doğrulayan bir dizi karakter kriptografik hash’in, ilişkili olduğu blok zincirdeki önceki kayıtlarına uygun olarak oluşturulabilir. Bunun için kripto endüstrisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Başlamadan önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek.

Ethereum şu anda bu iş için lider blokzinciri hizmetidir. Her blok zincirinin kendi standardı, uyumlu cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri vardır.