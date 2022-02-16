Starbucks'ın Türkiye işletmecisine satın alma teklifi: El değiştirebilir
Brookfield Asset Management ve CVC Capital Partners, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Starbucks'ın 14 ülkedeki işletmecisi Alshaya Group'a Starbucks iş kolu için satın alma teklifi yaptı
Brookfield Asset Management ve CVC Capital Partners, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Starbucks'ın 14 ülkedeki işletmecisi Alshaya Group'a Starbucks iş kolu için satın alma teklifi yaptı.
BloombergHT'de yer alan habere göre, Abu Dhabi merkezli ADQ ve Mubadala Investment ile Suudi Arabistan’nın varlık fonu Public Investment Fund, Alshaya’nın Starbucks franchise iş kolundan yüzde 30 hisse almak için geçtiğimiz haftalarda bağlayıcı olmayan teklif yaptı.
Kaynaklara göre Alshaya’nın sahipleri satışa konu varlık için 15 milyar dolarlık değerlemeye işaret ederken teklif sahipleri şirketin yaklaşık 11 milyar dolarda değerlenmesini bekliyor. Alshaya, Starbucks franchise’ı olarak 14 pazarda yaklaşık 1.700 mağazayı işletiyor.
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