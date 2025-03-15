Stellantis ve Iveco'dan elektrikli işbirliği!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 16:18

Güncelleme: 15.03.2025 - 16:18

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in ticari araçlara özel faaliyet kolu Stellantis Pro One, Iveco'ya Avrupa pazarı için iki adet tamamen elektrikli hafif ticari araç (HTA) tedarik edecek. Söz konusu araçlar, toplam brüt ağırlığı 2,8 ila 4,25 ton arasında değişen Stellantis Pro One orta boy ve büyük van platformlarına dayanacak.

Araçların üretimi Stellantis Pro One'ın İtalya’daki Atessa, Polonya'daki Gliwice ve Fransa’daki Hordain tesislerinde gerçekleştirilecek. Üretilen araçlar, daha sonra Iveco tarafından Birleşik Krallık dahil olmak üzere Avrupa genelindeki yetkili satıcı ve servis kanalları aracılığıyla pazara sunulacak.

Sırasıyla 2,8 ila 3,1 ton ve 3,5 ila 4,25 ton toplam brüt ağırlığa sahip olacak gelecekteki iki Iveco van modeli, markanın Avrupa pazarına yönelik batarya elektrikli araç seçeneklerini tamamlayacak. Bu adım, markanın daha hafif ağırlık segmentine genişlemesini sağlayarak müşterilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunacak.

IVECO'NUN ELEKTRİKLİ PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

Araçlar, Iveco'nun İtalya'nın Suzzara kentindeki tarihi fabrikasında üretilen ve Brescia tesisinde elektrikli hale getirilen eDaily modelinin yanı sıra markanın hafif ticari araç portföyünü geliştirecek.

İki şirket, 10 yıllık bir teslimat süresi öngörülen iş birliği kapsamında yeni modellerin 2026 ortasında piyasaya sürülmesini planlıyor. Bu iş birliği, ticari araç sektöründe sürdürülebilir mobiliteye geçişi destekleyen uzun vadeli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor.

Iveco'nun ortaklık seçiminde, Stellantis Pro One'ın ticari araç konusundaki uzmanlığı ve karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik taahhüdü etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, "Hafif Ticari Araç" ürün gamlarına 2 yenilikçi ve çok yönlü batarya elektrikli araç eklediklerini belirtti.

Van segmentindeki rekabet güçlerini artırmaktan heyecan duyduklarını aktaran Sra, "Stellantis Pro One ile ortaklık kurmayı seçerek, aynı zamanda şirketlerimizi tarihsel olarak birbirine de bağlayan İtalya ve Avrupa'daki kapsamlı uzmanlıktan ve güçlü varlıktan yararlanıyoruz. Bu başarılı işbirliğinin, özellikle son kilometre lojistik işlerinin başarısı açısından Avrupa'daki müşterilerimize fayda sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean Philippe Imparato da Iveco ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Bu başarıyı, operasyonel mükemmelliğimiz, ürünlerimizin kalitesi ve kirletici emisyonları azaltmaya ve çevreyi korumaya yardımcı olan batarya elektrikli güç-aktarma sistemi teknolojisi geliştirme becerimizle Avrupa HTA pazar liderliğimize borçluyuz" değerlendirmesini yaptı.