Stellantis ve Samsung, ABD'nin ilk elektirikli araç pili üretimi tesisini kuracak
Otomobil üreticisi Stellantis, otomobil üreticisinin ilk ABD elektrikli araç pili üretim tesisini kurmak için Samsung SDI ile ortaklaşa 2,5 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor.
Stellantis ve Samsung ortaklığında kurulacak olan yeni tesisin Stellantis’in halihazırda bir tedarikçi tabanına sahip olduğu Indiana, Kokomo’da kurulacağını şirketler tarafından duyuruldu.
2025'TE ÜRETİME BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Stellantis yaptığı açıklamada yeni tesisin bir dizi araç için lityum iyon pil modülleri tedarik edeceğini söyledi.
Fabrika inşaatının bu yıl içinde başlaması planlanıyor ve üretimin 2025'in ilk çeyreğinde başlaması ve tesisin 1.400 yeni iş yaratması bekleniyor.
YILLIK HEDEF 500 MİLYON SATIŞ
Yeni tesis, Stellantis’in 2030 yılına kadar dünya çapında yıllık 5 milyon pilli elektrikli araç satışı gerçekleştirme hedefinin bir parçası olarak 2025 yılına kadar elektrifikasyon ve destekleyici teknolojilere 35 milyar dolarlık yatırım yapma planıyla destekleniyor.
HYUNDAİ DE YATIRIM PLANI AÇIKLAMIŞTI
Hyundai Motor da cuma günü, ABD'deki ilk özel elektrikli araç ve pil üretim tesislerini inşa etmek için 5.54 milyar dolar harcama planları olduğunu doğrulamıştı.
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