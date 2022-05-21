Hyundai'den 5.5 milyar dolarlık yatırım

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:58

Hyundai Motor cuma günü, ABD'deki ilk özel elektrikli araç ve pil üretim tesislerini inşa etmek için 5.54 milyar dolar harcama planları olduğunu doğruladı.

Tesisin 2025'in ilk yarısında faaliyete başlaması ve yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

CNBC'de yer alan habere göre; şirket, tesislerin Bryan County'deki Savannah, Georgia'nın dışında yer alacağını ve yaklaşık 8.100 yeni iş yaratılacağını söyledi.

BIDEN İÇİN DE BÜYÜK KAZANÇ

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl elektrikli araçların 2030 yılına kadar ülkedeki tüm yeni otomobil satışlarının yarısını temsil etmesi için belirlediği hedef göz önüne alındığında bu Biden için de büyük bir kazanç olacak.

Biden yönetimi, şirketleri elektrikli araç tedarik zincirleri kurmaya ve yurtdışından ziyade ABD'de üretim yapmaya çağırmıştı.

AYRINTILAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Hyundai, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Grup, 2030 yılına kadar yılda 3.23 milyon tam elektrikli araç satma küresel hedefiyle elektrifikasyon çabalarını hızlandırıyor” dedi.

Hyundai ayrıca, yeni Georgia elektrikli araç fabrikasında ABD'li müşteriler için geniş bir yelpazede tam elektrikli araçlar üretmeyi beklediğini söyledi ve ek ayrıntıların daha sonraki bir tarihte geleceğini belirtti.