Sterilizasyon nedir? Sterilizasyon ne demek?

Son günlerde artan borsa yatırımlarının ardından yurttaş ekonomi terimlerini araştırmaya başladı. Peki, Sterilizasyon nedir? Sterilizasyon ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 19:18
Sterilizasyon nedir? Sterilizasyon ne demek?
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Birçok yurttaş alternatif yatırım aracı olarak altın, dolar veya euro yatırımı yerine borsaya yöneldi. Bu gelişmelerin ardından ekonomik terimler araştırma konusu oldu. Peki, Sterilizasyon nedir? Sterilizasyon ne demek?

STERİLİZASYON NEDİR?

Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle oluşan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için uyguladıkları açık piyasa işlemlerine sterilizasyon denir. Örneğin; Merkez Bankası döviz satın aldığında para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi böylelikle sterilize etmiş olur.


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