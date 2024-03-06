Konsolidasyon nedir? Konsolidasyon ne demek?
Son günlerde artan borsa yatırımlarının ardından yurttaş ekonomi terimlerini araştırmaya başladı. Peki, Konsolidasyon nedir? Konsolidasyon ne demek?
Birçok yurttaş alternatif yatırım aracı olarak altın, dolar veya euro yatırımı yerine borsaya yöneldi. Bu gelişmelerin ardından ekonomik terimler araştırma konusu oldu. Peki, Konsolidasyon nedir? Konsolidasyon ne demek?
KONSOLİDASYON NEDİR?
Uluslararası borçlanma işlemlerinde, borçlu bankanın veya doğrudan doğruya borçlu olan devletin alacaklı olan kurum ya da devletle anlaşarak, borcun vadesinin daha ileri bir tarihe ertelenmesine, borcun vadesinin uzatılmasına ya da yeniden yapılandırılmasına konsolidasyon denir.
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