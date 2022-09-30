Sterlin dip seviyesinde sınırlı yükselişe geçti: Sterlin ne kadar oldu? (30 Eylül 2022)

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in geçtiğimiz hafta cuma günü piyasaları sallayan konuşması sonrası serbest düşüşe geçen sterlin, çalkantının başladığı seviyeye geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 09:54
Sterlin dip seviyesinde sınırlı yükselişe geçti: Sterlin ne kadar oldu? (30 Eylül 2022)
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İngiltere'de enflasyon beklentilerini yukarı çeken mini bütçe taslağının sterlinde yarattığı türbülans geride kaldı.

Asya işlemlerinde 1,1168 dolardan alınan sterlin, pazartesi görülen 1,0530 dolarlık dip seviyesinden yüzde 8 yükselmiş oldu.

Sterlinin alış fiyatı 20.63 TL, satış fiyatı ise 20.67 TL'den işlem görüyor. 

Toparlanmada İngiltere Merkez Bankası’nın uzun vadeli tahvillerde alım yapacağını açıklayarak tahvil getirilerini istikrara kavuşturması etkili oldu.


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