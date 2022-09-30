Sterlin dip seviyesinde sınırlı yükselişe geçti: Sterlin ne kadar oldu? (30 Eylül 2022)
İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in geçtiğimiz hafta cuma günü piyasaları sallayan konuşması sonrası serbest düşüşe geçen sterlin, çalkantının başladığı seviyeye geri döndü.
İngiltere'de enflasyon beklentilerini yukarı çeken mini bütçe taslağının sterlinde yarattığı türbülans geride kaldı.
Asya işlemlerinde 1,1168 dolardan alınan sterlin, pazartesi görülen 1,0530 dolarlık dip seviyesinden yüzde 8 yükselmiş oldu.
Sterlinin alış fiyatı 20.63 TL, satış fiyatı ise 20.67 TL'den işlem görüyor.
Toparlanmada İngiltere Merkez Bankası’nın uzun vadeli tahvillerde alım yapacağını açıklayarak tahvil getirilerini istikrara kavuşturması etkili oldu.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- İsmail Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki
- 'Şahin, Hakan ve Selvi'de nerede o yürek?'