Stoklarda azalma bekleniyor: Brent petrol ne kadar oldu? (17 Ağustos 2022)
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93.27 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı,dün 95.95 dolara kadar yükseldikten sonra günü 92,34 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.01 artarak 93.27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87.47 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki artışta, ABD'nin petrol ve benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş gerçekleşmesi etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 448 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönünde.
Uzmanlar, ABD benzin stoklarında art arda ikinci kez haftalık düşüş yaşanmasının petrol talebinin güçlü devam ettiğinin göstergesi olduğu görüşünde. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.
Öte yandan, yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için müzakerelerdeki gelişmeleri takip ediyor. Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceği öngörülüyor.
Brent petrolde teknik olarak 93.02 ile 92.34 dolar aralığının direnç, 93.93 ile 94.38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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