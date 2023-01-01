Subaru Levorg STI Wagon ve Crosstrek konseptini tanıttı

01 Ocak 2023 Pazar, 07:00

Subaru, bir WRX wagon olan Levorg'u ve Crosstrek'i Tokyo Otomobil Salonu için özelleştirdi.

Tokyo Otomobil Salonu, performans ve özel satış sonrası parça ve teknoloji teşhirleri için Japonya'da her yıl düzenleniyor.

Subaru, 2023 Tokyo Otomobil Salonu'na Levorg STI Sport # prototipi ve Crosstrek Boost Gear konseptini getireceğini açıkladı.

Levorg STI Sport # prototipin selefi WRX motorlu station wagon otomobilden daha iyi yol tutuş performansı gösterdiği iddia edildi.

Tokyo Otomobil Salonu 13 Ocak'ta açılacak. Subaru, etkinlikte göstereceği modifiye araçların, Levorg STI Sport # prototipini ve Crosstrek Boost Gear konseptinin ilk görüntülerini yayımladı.

Levorg'un baz modeli 174 beygirlik 1.8 litrelik düz dört motora sahipken, Tokyo'da sergilenen Levorg STI Sport #, Levorg STI R EX'de de kulanılan 271 beygirlik 2.4 litrelik boxer motora sahip.