CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı

CHP'li 135 milletvekili, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından meydana gelen felaketten zarar görenlere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:36
CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partili milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını deprem bölgesine göndereceği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.


CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremzede

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