CHP'li vekiller birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı
CHP'li 135 milletvekili, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından meydana gelen felaketten zarar görenlere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partili milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını deprem bölgesine göndereceği bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.
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