Şubat ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Şubat 2026 verilerine göre aylık bazda en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde kaydedildi.

Yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 7,61 reel getiri sağladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise endekste yüzde 7,06 oranında reel getiri gerçekleşti.

ALTIN VE MEVDUAT FAİZİ DE REEL GETİRİ SAĞLADI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 5,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,49 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,35, Euro yüzde 0,54 ve Amerikan Doları yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5,03 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi (brüt) yüzde 0,03, DİBS yüzde 0,86, Euro yüzde 1,05 ve Amerikan Doları yüzde 1,81 oranlarında yatırımcısına kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE EN YÜKSEK GETİRİ BIST 100’DE

Üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

Aynı dönemde Amerikan Doları ise yatırımcısına en fazla kaybettiren araç oldu. Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,12 oranlarında reel kayıp oluşturdu.

ALTI AYLIK DÖNEMDE ZİRVEDE ALTIN VAR

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 48,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 42,09 oranında reel kazanç sağladı.

Aynı dönemde Amerikan Doları yatırımcısına en fazla kaybettiren araç olarak öne çıktı. Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,97 oranlarında kayıp yaşattı.

YILLIK GETİRİDE LİDER KÜLÇE ALTIN

Finansal yatırım araçlarının yıllık performansı incelendiğinde en yüksek reel getirinin külçe altında gerçekleştiği görüldü. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 67,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 62,20 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 11,73, Euro yüzde 7,50, DİBS yüzde 5,06 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,00 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Amerikan Doları ise yüzde 5,36 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 8,36, Euro yüzde 4,26, DİBS yüzde 1,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,83 oranlarında reel getiri sağladı. Amerikan Doları ise yüzde 8,22 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.