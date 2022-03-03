Şubatta en çok Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia marka arabalar satıldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı.

AA
03 Mart 2022 Perşembe, 11:34
Şubatta en çok Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia marka arabalar satıldı
Abone Ol google-news

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.

Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 azalışla 12 bin 11 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 artış gösterdi.

TOPLAM PAZARDA FIAT İLK SIRADA

ODD raporundan derlenilen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 812 adetle ilk sırayı aldı.

Fiat'ı 6 bin 155 satışla Renault ve 4 bin 767 satışla Ford takip etti.

Hyundai 4 bin 310 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 817 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT, HYUNDAİ VE FİAT ÖNE ÇIKTI

Bu yılın şubat ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 5 bin 396 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 182 ile Hyundai ve 3 bin 610 satışla Fiat izledi.

Toyota, 3 bin 274 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 897 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

ŞUBATTA LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞI

Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 3 Ferrari, 8 Maserati ve 61 Porsche satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 202 satışla Fiat ve 868 satışla Peugeot izledi.

Renault 759 satışla dördüncü ve Volkswagen 555 satışla beşinci oldu.

Bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2022
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM

ALFA ROMEO
44

0044
ASTON MARTIN
22

0022
AUDI
1,1261,126

001,1261,126
BENTLEY
22

0022
BMW
1,4491,449

001,4491,449
CITROEN
1,3821,382
47547501,8571,857
CUPRA
4444

004444
DACIA
2,8972,897
0002,8972,897
DFSK
1111

001111
DS
6464

006464
FERRARI
33

0033
FIAT3,592183,6103,148543,2026,740726,812
FORD56836884,015644,0794,0207474,767
HONDA01,8051,805

001,8051,805
HYUNDAI2,7621,4204,182
1281282,7621,5484,310
ISUZU

0282654282654
IVECO

0
2222220222222
JAGUAR
22

0022
JEEP
164164

00164164
KARSAN

026
2626026
KIA
853853
88880941941
LAMBORGHINI

0

0000
LAND ROVER
5959

005959
LEXUS
55

0055
MASERATI
88

0088
MAZDA
99

0099
MERCEDES-BENZ
624624
3123120936936
MG
4040

004040
MINI
5050

005050
MITSUBISHI
1313
88880101101
NISSAN
311311
65650376376
OPEL
2,2522,252
53953902,7912,791
PEUGEOT
2,2772,277
86886803,1453,145
PORSCHE
6161

006161
RENAULT4,1261,2705,396
7597594,1262,0296,155
SEAT
483483

00483483
SKODA
1,6831,683

001,6831,683
SMART

0

0000
SSANGYONG
7676
8808484
SUBARU
3333

003333
SUZUKI
6868

006868
TOYOTA3,192823,274
5435433,1926253,817
VOLKSWAGEN
2,1312,131
55555502,6862,686
VOLVO
500500

00500500

TOPLAM:13,67723,96437,6417,2174,79412,01120,89428,75849,652

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler