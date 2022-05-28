Şubeye gitmeden banka hesabı açma başvuruları bir yılda yüzde 400 arttı

Hesap açmak için ıslak imza şartının kalkması ve dijital bankacılık olanaklarının genişlemesiyle, daha çok insan şubeye gitmeden banka hesabı açma hizmetinden yararlanmaya başladı. Güncel verilere göre, nisan ayında 1,4 milyon kişi uzaktan banka hesabı açmak için başvuru yaptı.

DHA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00
Şubeye gitmeden banka hesabı açma başvuruları bir yılda yüzde 400 arttı
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Uzaktan müşteri edinimi olarak adlandırılan ve İngilizcede “digital onboarding” olarak bilinen hizmete ilişkin usul ve esaslar, Nisan 2021’de yayımlanan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik”le belirlendi.

Kullanıcıların müşterisi olmadıkları bir bankada hesap açmak için şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu hizmet, finans kuruluşlarının yeni müşteri edinirken uyguladıkları işlemleri ıslak imza zorunluluğu olmadan dijital platformlar üzerinden gerçekleştirmelerine olanak tanıdı.

1 MİLYON 410 BİN BAŞVURU

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) paylaştığı verilere göre, nisan ayında bir bankada hesap açmak için uzaktan başvuru yapanların sayısı 1 milyon 410 bin olarak kaydedildi. Müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yapılarak sonuçlandırılan uzaktan müşteri edinimi ise 332 bin olarak tespit edildi.  



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