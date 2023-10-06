Sümer Holding, batağa saplandı: Son arazileri de satıldı
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933'te ekonomiyi kalkındırmak amacıyla 'Sümerbank' adıyla kurulan daha sonra özelleştirme kapsamında holdingleşen Sümer Holding batağa saplandı. Kurum AKP’nin, “Zarar ettir, özelleştir” politikası nedeniyle son arazileri de satıldı.
Türkiye'yi sosyo-ekonomik açıdan kalkındırmak amacıyla 1933'te Atatürk tarafından kurulan Sümerbank, özelleştirme nedeniyle daha sonra Sümer Holding adını aldı.
Ata mirası Sümer Holding, AKP'nin ekonomik politikaları nedeniyle batağa saplandı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre AKP döneminde hızla uygulamaya geçirilen özelleştirmelerin ardından, 2021 yılında 42 milyon 41 bin TL olan Sümer Holding’in özkaynakları, bu yıl itibarıyla 29 milyon 768 bin TL’ye kadar geriledi.
PERSONEL SAYISI 141'E DÜŞTÜ
1933'te Sümerbank adıyla kurulan Holding’in özelleştirilmesi kapsamında 2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satılarak ya da kapatılarak kuruluş bünyesinden ayrıldı. Bu yıl itibarıyla kurumun personel sayısı 141’e düştü.
SON TAŞINMAZLARINI DA SATTI
Kurumun elde kalan az sayıda taşınmazı da mart, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilen satışlar ile elden çıkarıldı. Sümer Holding’e ait taşınmazların satış bedelleri ve satın alan şirketler ise şöyle:
- Mersin Tarsus’ta dört adet taşınmaz: 402 bin TL – Yunus Emre Yılmaz
- Ankara Gölbaşı’nda bir adet taşınmaz: 2 milyon 920 bin TL - ALC Grup İnşaat
- Ankara Çankaya’da üç adet taşınmaz: 90 milyon TL - Bilfen Eğitim Kurumları
- Ankara Çankaya’da bir adet taşınmaz: 360 milyon TL – LÖSEV
Taşınmazları hızla elden çıkarılan Sümer Holding'in ekonomik yapısı da altüst oldu. Kurumun 2020 yılında 24 milyon 668 bin TL olan dönem zararı, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 27 milyon 995 bin TL ve 61 milyon 830 bin TL olarak gerçekleşti.
Kurumun özkaynaklarında yaşanan değişim de derin batağı ortaya koydu. Sümer Holding Genel Müdürlüğü’nün özkaynaklarında yaşanan değişim, yıllara göre şöyle kaydedildi:
- 2019: 40 milyon 94 bin TL
- 2020: 37 milyon 821 bin TL
- 2021: 42 milyon 41 bin TL
- 2022: 29 milyon 768 bin TL
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