SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarını uzattı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 13:15
SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarını uzattı
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Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in açıklamasına göre, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 287 özel uçuş gerçekleştirdi.

4 BİN KİŞİNİN BÖLGEDEN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ

Düzenlediği özel uçuşlarda 6 binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen yaklaşık 14 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 196 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.



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