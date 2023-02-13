Pegasus: 325 uçuş ile deprem bölgelerinden 61 bin 431 vatandaşımızın tahliyesini sağladık

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:50

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 18:50

Pegasus’tan yapılan açıklamada, tahliye uçuşlarının rakamları güncellenerek, “Geçtiğimiz hafta deprem bölgelerinden toplam 325 ücretsiz tahliye seferi gerçekleştirdik, 61 bin 431 vatandaşımızın tahliyesini sağladık. Vatandaşlarımızı deprem bölgelerinden tahliye edebilmek adına bu hafta da ihtiyaçları karşılayacak şekilde tahliye seferi düzenlemeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Pegasus'tan yapılan açıklama şu şekilde:

“13 Şubat 2023 saat 09.00 itibarıyla tüm tahliye uçuşlarına kabul için havalimanına gelmeden biletleme yapılması gerekiyor. Misafirlerimizin, ücretsiz biletlemelerini mobil uygulama ya da internet sitemizden yapmaları önemlidir. Yalnızca uçaklarda boş yer kalması durumunda biletleme yapmayan yolcuların tahliye uçuşlarına alınabileceğini belirtmek isteriz. 12 Şubat 2023 akşamından itibaren Hatay Havalimanı tekrar uçuşlara açıldı. Misafirlerimiz, Hatay’dan düzenlenen ek sefer duyurularımızı anlık olarak Instagram hikayelerimizde bulabilirler. 6 bin 852 kişilik Pegasus Ailesi olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız ve yardım ekipleri için çalışıyoruz.”