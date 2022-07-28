Sunman Grup, Romanya’nın Oyuncak Devi Noriel’i Satın Aldı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:00

Oyuncak hikayesi 38 yıl önce Kadıköy’de distribütörlük ile başlayan ve perakende markası Toyzz Shop ile bugün Türkiye ve KKTC’de 250’ye yakın mağazaya ulaşan, Gebze’deki fabrikası ile yerli oyuncak üretiminin önemli bir oyuncusu olan Sunman büyüme planları kapsamında Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da yatırımlarına devam ediyor. Bu yıl içinde Türkiye’nin global oyuncak markası olma hedefiyle Temmuz ayında Kosova’da ilk yurt dışı mağazasını açan Sunman, iki hafta sonra bu kez de Balkanlar’da ismini en üst sıraya taşıyacak önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Sunman’ın bünyesine kattığı Noriel, Romanya oyuncak pazarının bir numaralı ve en güvenilir markası olarak tanınıyor. 1980’lerde bir aile şirketi olarak yola çıkan Noriel, 2016 yılında Orta ve Doğu Avrupa'daki en büyük özel sermaye şirketlerinden biri olan Enterprise Investors tarafından satın alınmasının ardından süratli büyümesine devam etti. Bugün Romanya'nın her yerinde, 88 modern mağazası ve Bulgaristan’ı da kapsayan güçlü online platformu ile faaliyet gösteriyor. Noriel, bölgesindeki en geniş oyuncak satışını gerçekleştiren, çocuklar ve ebeveynlerin oyuncakta tek durak noktası.

“NORİEL, YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İLK SATIN ALMA PROJEMİZ”

Satın alma anlaşmasıyla ilgili görüşlerini belirten Sunman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sunman; “38 yıl evvel ‘Oyuncak bizim işimiz’ mottosuyla önde gelen markalı ve lisanslı oyuncakların Türkiye'de dağıtımı ile ticaret hayatına başlayan firmamız bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinden 60'tan fazla marka ile distribütörlük anlaşması imzaladı. 2000'li yılların başında perakende sektörüne yatırım yaparak ilk “Toyzz Shop” mağazamızı açtık ve bugün 50'den fazla şehirde 250 mağazaya ulaştık. 2017 yılında yerli üretime geçmek üzere Gebze’de 12.000 m2 fabrika yatırımı yaptık ve bugün 250 kişi istihdam eden önemli bir oyuncak üreticisi konumuna geldik. İhracat hedefli büyüme stratejilerimiz çerçevesinde uzun süredir yurt dışında satın alma fırsatlarını değerlendiriyorduk. Romanya markası Noriel’i satın almamızı yurt dışı pazar payımızı ve bölgede söz sahipliğimizi artıracak, ihracatımızı destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu dört aylık süreçte bize büyük destek veren başta SGL Danışmanlık sahibi Kerem Göktan’a, Hergüner Hukuk Bürosu ekibine ve Wolf Theiss Hukuk bürosu lideri Ileana Glodeanu’ya teşekkür ederim, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Satın alma bedeli taraflarca açıklanmadı.



