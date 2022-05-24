Süper bono nedir?

24 Mayıs 2022 Salı, 15:35

Süper bono kavramı ilk kez 1994 yılın Tansu Çiller döneminde kullanıldı.

SÜPER BONO NEDİR?

Bono; devlet ve kurumsal firmalardan yatırımcıların sabit ya da değişken faiz oranları ile belirlenen süre içerisinde kredi almış olduğunu belirten bir belgedir. Bonoların bilinen ilk özelliği vadeleridir. Bononun vadesi 2 aydan az ya da 12 aydan fazla olamaz. Bonolar şirket ya da devlet tarafından çıkarılırlar.

Şirket ya da devletlerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesini sağlama hedefiyle çıkarılan bonolar, belirli bir vadenin sonunda anaparaya eklenen faizle geri ödemesinin yapılması bakımından, bankadan kredi kullanılması ile ciddi benzerlik göstermektedir. Çok daha yüksek faiz oranı uygulanan bonoya süper bono adı verilmektedir.

Süper bono, Özgür Demirtaş'ın açıklaması ile yeniden gündem gelmişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Sonunda ne olacağını yazayım: Ya faiz artıracaklar ya Süper Bono çıkaracaklar” demişti.



Dolar/TL kuru bugün (24 Mayıs 2022) 16,15'in üzerini gördü. Euro/TL'de ise 17,35 sınırı aşıldı. Piyasalardaki son duruma ilişkin konuşan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Kuru tutmak için geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz 'süper bono' da artık bir çözüm olmayacaktır" dedi.



Ekonomist Evren Devrim Zelyut "Kurun yükselmesi sadece kendi içimizde kaynaklanan nedenlerden değil. Amerikan Merkez Bankası'nın yanına Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz arttırımı döngüsüne girmeye başlaması bugün hem Euro da hem dolarda yukarı çıkışı doğurmuştur. Bunu tutmak için geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz süper bono da artık bir çözüm olmayacaktır."















