Süreç başladı: O ülke 2026'da Euro'ya geçiyor!

Avrupa Birliği’nin ortak para birimi Euro’ya geçiş sürecinde sona yaklaşan Bulgaristan, 1 Ocak 2026’da resmen Euro Bölgesi’ne dahil olacak. Bu adımla birlikte Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), Euro Sistemi’nin ortak banknot üretim ağına katılacak.

BNB Başkanı Dimitar Radev, ülkenin Euro’ya geçiş hazırlıklarını tamamladığını açıklayarak, Bulgaristan’ın kendi Euro banknotlarını bağımsız biçimde basmaya hazır olduğunu duyurdu. Radev, üretimin tüm Euro Bölgesi ülkelerinde uygulanan yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun yapılacağını belirtti.

EURO BANKNOTLARINDA ÜRETİM SÜRECİ

Euro banknotlarının basımı, Avrupa Merkez Bankası (AMB) koordinasyonunda ve üye ülkelerin merkez bankalarıyla iş birliği içinde yürütülüyor. AMB, her yıl dolaşımdaki yıpranmış banknotların yenilenmesi ve talebin karşılanması için gerekli miktarları belirliyor. Üretim sorumlulukları, katılımcı merkez bankaları arasında paylaştırılıyor.

Tüm Euro banknotları su işareti, gömülü güvenlik ipliği ve hologram gibi sahteciliğe karşı gelişmiş önlemlerle donatılıyor. Üretimde ofset, derin baskı, serigrafi ve sıcak damgalama gibi özel teknikler kullanılıyor.

EURO BANKNOTLARI KREDİYLE TEMİN EDİLECEK

Bulgaristan, geçişin ilk aşamasında Euro banknotlarını diğer Euro Bölgesi merkez bankalarından kredi yoluyla sağlayacak. 2026 yılı başına kadar ise Bulgar ulusal motiflerini taşıyan banknot ve madeni paralar piyasaya sürülecek.

BNB, sekiz milyon adet madeni paranın deneme basımını tamamladı. “Europa” serisi banknotlarda “Euro” ifadesi Bulgarca, Latince ve Yunanca olarak yer alacak. Euro madeni para başlangıç setleri 1 Aralık 2025’ten itibaren satışa sunulacak.

EURO SİSTEMİNE TAM ÜYELİK SAĞLANACAK

BNB, Euro Sistemi kuralları çerçevesinde Bulgaristan’ın döviz rezervlerini yönetecek ve para politikası kararlarında oy hakkına sahip olacak. Avrupa Merkez Bankası ile birlikte hazırlanan bilgilendirme kampanyalarıyla halka Euro banknotlarının güvenlik özellikleri anlatılacak.

Uzmanlara göre Bulgaristan’ın Euro banknot üretimine katılması, yalnızca teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda ülkenin Avrupa finans sistemine tam entegrasyonunun simgesi olarak görülüyor.