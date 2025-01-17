Suriye sınırında gümrük vergisi krizi: Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:05

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:05

Suriye’de yeni yönetimin 11 ocak tarihli gümrük vergilerinin uyumlaştırılması kararı, Türkiye'den yapılan ithalata uygulanan vergilerin yüzde 300’e varan oranlarda artırılmasına neden oldu. Bu durum, sınır kapılarında ciddi sıkıntılara yol açtı ve ticareti durma noktasına getirdi. Bölge ihracatçıları, ilgili bakanlıklara acil çözüm çağrısında bulunurken, sınır kapılarında bekleyen araçların sayısı 3 bin 250’yi aştı.

'ARAÇ KUYRUĞU 6 KİLOMETREYİ AŞTI'

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye’ye ihracatın tamamen durduğunu belirtti. Gümrük vergisindeki artış nedeniyle devlet yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Kadooğlu, “Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak henüz somut bir sonuç alınamadı. Sınır kapılarında şu anda 6 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. İhracatçılar ticareti askıya aldı, gümrükteki değişimi bekliyoruz” dedi. Ayrıca, İdlib ve Halep’te esnafın ticareti durdurduğunu, bölgedeki alım gücünün düşük olduğunu ve bu durumun Suriye'de enflasyonu daha da artıracağını vurguladı.

SINIR KAPILARINDA BEKLEYEN ARAÇLAR

Kadooğlu’nun verdiği bilgilere göre, Çobanbey sınır kapısında 517, Öncüpınar’da 370, Karkamış’ta 364, Cilvegözü’nde ise bin 800’den fazla araç bekliyor. Zeytindalı kapısında ise 200 araç sırada. Akçakale sınır kapısının saldırı nedeniyle geçici olarak kapalı olduğunu belirten Kadooğlu, bu kapının kısa süre içinde açılacağını ifade etti.

'KAYITDIŞI TİCARET ARTABİLİR'

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, kararın Gaziantep'in ticaretine büyük zarar verdiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Suriye, iç savaş döneminde dahi en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında yer aldı. Ancak bu vergi artışı, ticareti imkânsız hale getirebilir. Türk ihracatçısının rekabet gücünü yok edecek bu durum, kayıtdışı ticareti artırarak güvenlik risklerini de beraberinde getirebilir.”

'VERGİ ARTIŞI TİCARETİ BİTİRDİ'

Gaziantep merkezli Akanlar Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı Seyyid Akan ise ürünlerinin ton başına 40 dolardan 400 dolara çıktığını, TIR maliyetlerinin ise 10 kat arttığını belirtti. Akan, “Kapılarda ciddi bir yığılma var, ihracat yapmamız mümkün değil. Vergi artışlarının bu şekilde aniden yapılması ticareti tamamen durdurdu. Bu artışın kademeli olması gerekirdi” dedi. Akan, şu anda sınır kapılarında 10 TIR’larının beklediğini ve bu durumun ticaret yapan firmaları ciddi anlamda zorladığını söyledi.