Suriye’nin yüzde 500 oranındaki gümrük vergisi artışı ticareti durma noktasına getirdi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Suriye geçici yönetiminin Türkiye’den yapılan ithalata getirdiği yüzde 300-500 oranında gümrük vergisi iki ülke arasındaki ticareti durma noktasına getirdi. Son bir haftadır birçok sektör ve işletmeyi zora sokan yüksek gümrük vergisinin maliyetleri artırdığını belirten ihracatçılar sorunun çözülmesi için hükümet müdahalesini bekliyor.

Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı 2024 Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda yüzde 4.6 artışla 1 milyar 951 milyon dolara ulaşmıştı. 2023 yılında ise yıllık ihracat 2.1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yeni yönetimle yakın ilişki içinde olan Türkiye’nin ticarette de önemli adımlar atması bekleniyordu.

‘MUHATAP YOK’

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, “Şu anda uygulanan bu vergiler karşı tarafta muhataplarımızın olmamasından kaynaklanıyor. Böyle bir verginin olma ihtimali yok, akla mantığa sığmıyor. Suriye’ye 20 kapımız var, her birinde farklı ücretler uygulanıyor. Süreci bekleyip gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra değişiklik olmuyorsa ona göre pozisyon almamız lazım.Suriye ile serbest ticaret anlaşmamız (STA) savaş ve karışıklık nedeniyle askıya alınmıştı. Bunun tekrar devreye konmasıyla bu problemler çözülecek. Bu sorun barış sonrası oluşabilecek aksaklıklardan bir tanesi. 15-20 gün içerisinde düzelmezse ciddi anlamda farklı yöntemler sergilememiz lazım.”

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Beğendi de “Belirsizlik söz konusu. Önceden ton başına 30 dolar alıyorlardı şimdi 700-800 dolar diyen var. Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama bekliyoruz” dedi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik ise “Bu şartlarda Türkiye ile Suriye arasında bir ticaret olmayacak demektir. Mardin’den Suriye’ye giden en acil ihtiyaçlar arasında olan un, bulgur, makarna gibi temel gıda ürünleri için de ciddi sorun olacaktır. Türkiye’de üreticinin girdi maliyetleri zaten külfettir. Üzerine bu uygulanacak olan vergi ticareti daha da baltalayacaktır” diye konuştu.

‘DÖNÜŞLERİ ETKİLER’

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise şunları söyledi: “Suriye’deki halkın alım gücü düşünüldüğünde pahalı hale gelen ürünler nasıl alınacak? Bu durum Suriye’ye dönüşleri de etkileyecektir. Suriye devletinin vergi alması doğrudur ancak çok yüksek olan bu oranların makul seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Sınır ticaretini devreye sokmamız ihracatımızı hızlandırabilir.”