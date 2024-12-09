Almanya'dan Suriyelilere geri dönüş desteği: Ülkesine dönene 1000 Euro ödenecek

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:46

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:46

Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Almanya'da Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi süreci tartışılmaya başlandı. Muhalefet partileri, Başbakan Scholz'u bir an önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye çağırırken, Hristiyan Birlik partilerinden (CDU/CSU) önemli bir öneri geldi.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN 1000 EURO DESTEK TEKLİFİ

Almanya'da yapılacak erken seçimlerden birinci güç olarak çıkması beklenen Hristiyan Birlik partileri, ülkesine dönecek Suriyelilere 1000 Euro verilmesi teklifini sundu. CDU/CSU Meclis Grup Başkanvekili Jens Spahn, Almanya’daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Alman hükümeti, Suriye’ye dönmek isteyen herkese charter uçuşları düzenleyip 1000 Euro ödesin” önerisinde bulundu.

Spahn, ayrıca Almanya’nın, Avusturya, Türkiye ve Ürdün ile birlikte 2025'in başlarında "yeniden imar ve sığınmacıların geri dönüşü" konulu bir konferans düzenlemeyi önerdi. CDU’lu politikacı, “Ülkelerinde durum normalleşirse ve istikrar sağlanırsa, geri dönüş beklentisi de oluşur. Ancak bu süreç birkaç hafta içinde değerlendirilebilecek bir konu değil” dedi.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERE DESTEK VERİLMELİ

Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Alexander Throm, Suriye'deki durumun Esad'ın devrilmesiyle köklü bir şekilde değiştiğini ve özellikle Esad’dan kaçanların durumunun gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Throm, sığınma statüsünün geçici olduğunu belirterek, “Gönüllü geri dönüşler desteklenmeli” dedi.

CDU dış politika uzmanı Jürgen Hardt ise, sığınmacıların geri dönüşü konusunda değerlendirmeler yapmanın henüz erken olduğunu, ancak birkaç hafta içinde konu hakkında açıklama yapılmasının beklendiğini söyledi. Hardt, pek çok sığınmacının Suriye’ye dönmeyi isteyeceğini ve bu kişilere yeni bir yaşam kurma sürecinde destek olunması gerektiğini belirtti.

BAŞBAKAN SCHOLZ'A “ERDOĞAN İLE GÖRÜŞ” ÇAĞRISI

Hardt, ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye sınır bölgelerinden Avrupa'ya göç hareketliliği olmadığını belirterek, “Bu, umut verici bir gelişme. AB ve Almanya, Türkiye’deki geçiş sürecine aktif bir şekilde eşlik etmeli ve geri dönüşlerin sağlanması için çalışmalıdır” dedi. Hardt, Başbakan Scholz’a hızla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme çağrısında bulundu.

ESAD'IN DEVRİLMESİ GÖÇ POLİTİKALARINI ETKİLEYECEK

Alman göç uzmanı Gerald Knaus, Suriye'deki durumun değişmesiyle Avrupa'daki genel göç durumu açısından tarihî bir dönüm noktasına gelindiğini belirtti. Knaus, “Orta vadede Suriye’de istikrar sağlanırsa, Suriyeli sığınmacıların Avrupa’ya iltica başvuruları azalabilir” dedi.

Knaus, Almanya hükümetine Suriye konusunda bir temas grubu oluşturulmasını önerdi. Bu grup, Suriye'deki durumdan doğrudan etkilenen ülkelerden oluşmalı ve AB’nin desteğiyle bir strateji geliştirilmelidir. Knaus, Almanya’da iltica başvurularının azalmasının iç politika üzerinde de olumlu etkiler yaratacağını belirterek, Suriye'nin istikrarına dış politikada öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.