Sürücüler dikkat: Benzin fiyatına dev zam yolda!

Döviz piyasalarındaki oynaklık ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Mevcut görünüm korunursa, perşembe gününden itibaren akaryakıt fiyatlarında zam gündeme gelebilir.

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, uluslararası fiyatlarda belirgin bir gerileme yaşanmaması halinde benzine perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,55 TL zam yapılması bekleniyor. Piyasalar, küresel enerji fiyatlarını ve döviz kurundaki seyri yakından izliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 10 Şubat 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.47 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.30 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeniden güncellenebilir.