Sürücüler dikkat: O zorunlulukta son gün yaklaşıyor!
Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında rekabetin eşitlenmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kurulmasına dair yeni düzenlemeleri duyurdu. Akaryakıt istasyonları ve taşıt sahipleri için belirlenen cihaz ve donanım taktırma zorunlulukları, belirli tarihlere kadar yerine getirilmesi gereken yükümlülükler içeriyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile akaryakıt sektöründe rekabetin eşitlenmesi ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele için UTTS kurulmasına dair usul ve esaslar belirlendi.
TTB TAKILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çerçevesinde, akaryakıt istasyonlarına Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) takılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, kiralama yoluyla edinilen ya da işletmeye dahil edilen taşıtlar ile bu tür olmayan ancak Taşıt Tanıma Sistemi kullanan taşıtlar için de Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu kılındı.
Tebliğe göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına TTO cihazı temin etmeleri ve 31 Ocak’a kadar taktırmaları gerekiyordu. Benzin veya motorin dışındaki yakıt türleri için kullanılan pompa ünitelerinde ise bu cihazların yıl sonuna kadar (31 Aralık) takılması bekleniyor.
TAŞIT SAHİPLERİNE UYARILAR
Bu düzenleme doğrultusunda taşıt sahiplerinin, kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil ettikleri taşıtlara 31 Ocak’a kadar TTB taktırmaları gerektiği belirtildi. Birden fazla ya da benzin ve motorin dışındaki yakıtlarla çalışan taşıtlarda ise bu yükümlülük 31 Aralık’a kadar yerine getirilmelidir.
SON GÜN YAKLAŞIYOR
Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ve taşıt sahiplerinin cihaz, iletişim modülü ve diğer donanımlar için internet üzerinden gerekli başvuruları yaparak belirtilen donanımları en geç 30 Nisan’a kadar taktırmaları ya da montajlarını yaptırmaları gerektiği ifade edildi.
Yeni sistemle yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtların plakasına dair bilgiler, yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlar aracılığıyla otomatik olarak iletilecek.
Açıklamada, "Olası hak kayıplarının yaşanmaması için akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile TTB taktırılması gereken taşıt sahiplerinin belirtilen düzenlemelere ve sürelere uygun şekilde yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Detaylı bilgi için 'utts.gov.tr' adresi ziyaret edilebilir" ifadelerine yer verildi.
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