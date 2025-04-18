Gayrimenkul uzmanından kritik açıklama: Piyasada 20 ay sonra bir ilk gerçekleşti!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:09

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:20

Konut piyasasında önemli bir gösterge olan konut satış istatistikleri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795 seviyesine ulaştı.

SATIŞLARDA İLK 3 AYDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Ocak-mart dönemini kapsayan üç aylık süreçte, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 335 bin 786'ya yükseldi. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, vatandaşlar konut alımına daha fazla ilgi göstermeye başladı.

KREDİLİ SATIŞTA GÖRÜLEN BÜYÜK ARTIŞ

Mart ayında kredili satışlarda dikkat çeken bir değişim yaşandı. İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu.

‘SON 5 YILIN EN İYİ SATIŞI GERÇEKLEŞTİ’

Mart ayında kredili satışlardaki artışın arkasındaki nedeni merak edenler için Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faiz oranlarındaki artışa rağmen konut alımlarının devam ettiğini belirtti. Özelmacıklı, “İlk üç aylık dönemdeki yüzde 20,1’lik artışı en son 2020’de görmüştük. 2020'den bu yana en yüksek satışları gerçekleştirdik” dedi.

PİYASADA 20 AY SONRA BİR İLK

Özelmacıklı, kredi faizlerinin yüksek olmasına rağmen kredili satışlardaki artışı, konut almak isteyenlerin düşük fiyatlardan fırsatları değerlendirme çabası olarak yorumladı. İpotekli satışların toplam satışlar içinde payı, 20 ay sonra ilk kez yüzde 16,4 seviyesine yükseldi.

‘İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ÖNE ÇIKIYOR’

İkinci el konut piyasasında hareketlilik daha fazla. İkinci el konut satışları toplam konut satışlarının yüzde 70'ini oluşturdu. Tüm gayrimenkul satışlarında ise 694 bin 628 işlem yapılırken, bunun yüzde 48’ini konut satışları oluşturdu.

KREDİLİ SATIŞLARDAKİ ARTIŞIN NEDENİ

Son dönemde kira fiyatlarındaki yüksek artışların, vatandaşları kiralamak yerine konut satın almaya yönlendirdiği görülüyor. Ayrıca, bazı şehirlerde amortisman sürelerinin 15 yıla kadar gerilemesi de konut alımını teşvik eden faktörlerden biri oldu.

PİYASADAKİ CANLILIK DEVAM EDECEK Mİ?

Özelmacıklı, önümüzdeki dönemde konut kredisi faizlerinin yeniden düşmesini beklediğini belirtti. Faizlerin düşmesiyle birlikte konut fiyatlarının da yukarı doğru hareket edebileceğini söyledi. Ayrıca, gayrimenkul alımlarındaki ivmenin önümüzdeki aylarda artarak devam etmesini bekliyor.

KREDİ FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI ARTIRABİLİR

Gayrimenkul piyasasında, faiz oranlarındaki düşüşün fiyatları artırabileceğini vurgulayan Özelmacıklı, “Konut kredisi faizlerinin düşmesiyle fiyatlar yükselmeye başlayabilir” dedi.