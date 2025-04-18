Dev bankadan enflasyon revizesi: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi!

Küresel yatırım bankası JPMorgan, Merkez Bankası'nın son faiz artırımının ardından Türkiye'ye ilişkin ekonomik beklentilerini revize etti. Kurum, politika faiziyle ilgili yeni projeksiyonlarını açıklarken, enflasyon tahminlerinde de değişikliğe gitti.

Dev bankadan enflasyon revizesi: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:06

Küresel yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından yıl sonu beklentilerini güncelledi.

FAİZ TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Kurumun analizinde, TCMB'nin yıl sonu politika faizi tahmini önceki yüzde 35 seviyesinden yüzde 38'e yükseltildi. Bu revizyon, dün Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihale faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmasının ardından geldi.

ENFLASYON TAHMİNİNDE ARTIŞ

JPMorgan, TCMB'nin haziran toplantısını atlayarak temmuz ayında 200 baz puanlık bir faiz indirimiyle gevşeme döngüsüne başlayacağını öngörüyor. Ayrıca, son dönemde yaşanan tarımsal don olaylarını gerekçe göstererek Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'ten yüzde 30,0'a yükseltti.

Bu beklenti, Goldman Sachs'ın daha önce yayınladığı ve TCMB'nin temmuzda faiz indirimine başlayacağını öngören analiziyle benzerlik gösteriyor. Goldman Sachs da yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 28,5'ten yüzde 33,0'e çıkarmıştı.


Etiketler: #JPMorgan #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #enflasyon #faiz

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