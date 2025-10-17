Sürücüler dikkat: Tabelalar yarın değişecek!

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre, benzinde yeni bir indirim yolda.

CUMARTESİ 1 LİRALIK İNDİRİM

18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin ardından litre fiyatının İstanbul’da 51,18 TL, Ankara’da 52,03 TL, İzmir’de ise 52,35 TL seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,18 TL

52,18 TL Motorin: 53,27 TL

53,27 TL LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,00 TL

52,00 TL Motorin: 53,13 TL

53,13 TL LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 53,03 TL

53,03 TL Motorin: 54,29 TL

54,29 TL LPG: 27,60 TL

İzmir