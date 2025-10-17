Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sürücüler dikkat: Tabelalar yarın değişecek!

17.10.2025 10:05:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Sektör kaynaklarına göre cumartesi gününden itibaren benzin fiyatlarına indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sonrası sektör yeni fiyatları açıkladı. İndirim cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Peki benzin fiyatları ne kadar düşecek? İşte ayrıntılar...

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre, benzinde yeni bir indirim yolda.

CUMARTESİ 1 LİRALIK İNDİRİM

18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin ardından litre fiyatının İstanbul’da 51,18 TL, Ankara’da 52,03 TL, İzmir’de ise 52,35 TL seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 52,18 TL
  • Motorin: 53,27 TL
  • LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 52,00 TL
  • Motorin: 53,13 TL
  • LPG: 27,08 TL

Ankara

  • Benzin: 53,03 TL
  • Motorin: 54,29 TL
  • LPG: 27,60 TL

İzmir

  • Benzin: 53,35 TL
  • Motorin: 54,61 TL
  • LPG: 27,53 TL
