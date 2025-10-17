Sürücüler dikkat: Tabelalar yarın değişecek!

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre, benzinde yeni bir indirim yolda.
CUMARTESİ 1 LİRALIK İNDİRİM
18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin ardından litre fiyatının İstanbul’da 51,18 TL, Ankara’da 52,03 TL, İzmir’de ise 52,35 TL seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 52,18 TL
- Motorin: 53,27 TL
- LPG: 27,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 52,00 TL
- Motorin: 53,13 TL
- LPG: 27,08 TL
Ankara
- Benzin: 53,03 TL
- Motorin: 54,29 TL
- LPG: 27,60 TL
İzmir
- Benzin: 53,35 TL
- Motorin: 54,61 TL
- LPG: 27,53 TL