Sürücüye ceza yağacak: Trafikte yeni dönem başlıyor!

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle, özellikle can kaybı ya da yaralanma ile sonuçlanan kazalara yönelik daha ağır cezalar öngörülüyor.

KAZA YERİNDEN KAÇANA HAPİS

AKP’nin hazırladığı yasa teklifine göre pek çok trafik ihlaline ilişkin yaptırımlar sertleşiyor.

Ehliyetsiz şekilde araç kullananlara 40 bin lira ceza kesilecek. Sürücü belgesi geçici olarak alınan veya tedbiren el konulmuş kişiler araç kullanırsa, ceza 200 bin liraya çıkacak.

Kazadan sonra trafik polisinin izni olmadan olay yerinden uzaklaşanlar için ise daha ağır yaptırımlar geliyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, bu tür durumlarda yalnızca para cezası uygulanmayacağını açıkladı.

Bu çerçevede, ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda geçerli bir gerekçe olmadan olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇENE ARTAN CEZA

Yeni düzenlemeyle kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liraya yükseltiliyor. Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ceza 10 bin liraya çıkacak.

Kırmızı ışık ihlali bir kazaya neden olursa, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak.

ALKOL VE UYUŞTURUCUYA SERT YAPTIRIM

Alkollü araç kullananlara verilen idari para cezası 25 bin liraya çıkarılıyor. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülere ise 150 bin lira ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

Sahte plaka kullananlara 140 bin lira, trafik akışını engelleyenlere 90 bin lira ceza kesilecek.

Polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçanlara ise 200 bin lira para cezası verilecek. Ayrıca bu kişilerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları da aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

Yetkililer, yeni düzenlemelerin amacının trafik güvenliğini sağlamak ve ihlalleri caydırmak olduğunu vurguluyor. Bu değişikliklerle hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği daha etkin şekilde korunması hedefleniyor.