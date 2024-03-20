Susamda ithalat patlaması

Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2024 - 04:00

Türkiye’de 1990’lı yıllarda 940 bin dekar alanda 43 bin ton susam üretilirken geçen yıl üretim 16 bin tonlara geriledi. Susam tüketimi artarken yerli üretim azaldı. İktidarın politikaları sonucunda ekim alanları yüzde 57 daralırken, üretim de yüzde 32 düştü.

Türkiye’de yerli üretim tüketimi karşılayamadığı için ithalat kapıları açılırken geçen yıl 215 bin ton susam ithalatı ile rekor kırıldı. Türkiye geçen yıl 38 ülkeden susam ithal etti.

İthalat yapılan ülkeler ise şöyle: Çad, Sudan, Brezilya, Nijer ve Pakistan. En fazla ithalat yüzde 28 ile Çad’dan.

ÜRETİLENİN 13 KATI

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, 2023 yılında 215 bin ton susam ithalatına 404 milyon dolar ödendiğini açıkladı. AKP döneminde 2.7 milyon ton susam ithalatına 3.8 milyar dolar ödendiğine dikkat çeken Ün, Türkiye’nin 32 ilinde susam üretildiğine dikkat çekerek “Çiftçimize destek verilirse biz bunu üretiriz. Türkiye’nin susam ithalatını azaltır hatta ihracata geçeriz” dedi.